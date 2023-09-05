شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينهى معسكره بالعين السخنة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بالمقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، إلى القاهرة، الخميس المقبل، وذلك بعد انتهاء المرحلة الثانية من الإعداد والتي أقيمت بالعين السخنة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، بدأ تدريباته خلال معسكر الفريق الحالي بالعين السخنة استعدادا للموسم الجديد الأربعاء الماضي وسط اهتمام كبير من الجهاز الفني واللاعبين.

ويخوض المقاولون تدريباته على فترتين وفقا للبرنامج التدريبي المعد من قبل الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، لتأسيس اللاعبين للمرحلة الهامة قبل بداية المباريات المتدرجة المستوى خلال المعسكر الحالي استعدادا للموسم الجديد.

من جانبه، أعلن المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي على استعارة عمار حمدي لاعب الفريق الأحمر، وذلك لمدة موسم واحد، عقب فسخ عقد إعارة عمار إلى سيراميكا.

ومن المقرر أن ينتظم عمار حمدي في تدريبات المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة بعد عودة الفريق من معسكر العين السخنة والانتهاء من اجراءات توقيع العقود.

ونجح المقاولون العرب فى ضم 10 صفقات صيفية وهم: محمود وادي، عامر عامر، عماد ميهوب وأحمد فوزي على سبيل الإعارة من بيراميدز، زياد فرج على سبيل الإعارة من المصري، إسلام عبد النعيم وعمرو مرعي في صفقة انتقال حر، عربي بدر 3 مواسم من الأهلي، وعماد الدين بوبكر، عمار حمدي.