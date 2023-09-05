شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه ألومينى السلوفينى اليوم فى ثانى ودياته بالنمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للاهلي بقيادة مارسيل كولر طرف ودية الفريق اليوم في معسكر النمسا المُقام حالياً، وأعلن الجهاز الفني أن الفريق سيخوض اليوم الثلاثاء مواجهة ودية أمام فريق ألومينى السلوفيني، ضمن معسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.

وسُتقام المباراة الودية بين الأهلي وألومينى على ملعب جراتس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت النمسا «السادسة بتوقيت القاهرة».

وتأتي المباراة الودية مع أحد فرق الدوري الممتاز السلوفيني، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًا وفنيا قبل ختام معسكر الإعداد.

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غدٍ الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.