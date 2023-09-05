شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة المنتخب الأولمبى وروسيا الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ، مباراة منتخب مصر الأولمبى مع منتخب روسيا للمحليين المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد السويس إلى الحكم الدولى إبراهيم نورالدين .
وقال محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي أن التجربة الروسية فى مجملها ستكون مفيدة جدا للفراعنة فى مستهل رحلة الإعداد للأولمبياد .
تابع حرب أنه تم التجهيز للمعسكر من كل الجوانب ، وأنه رافق وفد من الاتحاد الروسيى لمعاينة الملاعب ومكان الإقامة بالسويس وأثني الوفد الروسي على جميع الترتيبات .
فى الوقت نفسه ، عقد البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي اجتماعات تحضرية للمعسكر مع الجهاز المعاون للمنتخب واطمأن بنفسه على كافة الاستعدادات .
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