شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يعدل لائحة الانتخابات فى عمومية 29 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى عقد الجمعية العمومية العادية، والغير عادية للاتحاد يوم 29 سبتمبر الجارى.

من جانبه قال محمد الدهراوى رئيس الاتحاد في تصريحات خاصة أن الجمعية العمومية العادية مقرر أن تناقش الحساب الختامي، والميزانية عن العام المنقضى.

وأَضاف رئيس الاتحاد أن العمومية الغيرعادية من المقرر أن يتم خلالها تعديل اللائحة فيما يخص نظام الانتخابات، حيث سيتم وضع نظام القائمة للترشح.

وأعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، أسماء أعضاء بعثة المنتخب المصري المشاركة في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 9 وحتى 16 سبتمبر المقبل في مدينة هيراكليون باليونان.

حيث تضم قائمة اللاعبين كلًا من: “طارق محمد فتحي، عمار ياسر عبد اللطيف، نورهان محمد، شهد محمد محمود، بالإضافة إلى سارة عاصم مدربة، ومحمد محمود هاشم حكمًا أساسيًا.

وتقام منافسات البطولة في خمسة شواطئ، ويشارك في البطولة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون 26 بلدا، في 13 رياضة مختلفة.