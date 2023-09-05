شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه أولمبيك أسفى المغربى فى ثالث وديات معسكر المغرب غداً الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، غداً الأربعاء، موعداً لخوض المباراة الودية الثالثة للفريق البورسعيدي بمعسكره المقام حالياً بمدينة مراكش المغربية استعداداً للموسم الجديد 2023-2024، وذلك عندما يلتقي المصري بنظيره أولمبيك اسفي المغربي.
وكان النادي المصري قد خاض مباراتين وديتين على هامش معسكر المغرب، حيث تعادل في اللقاء الأول أمام الكوكب المراكشي بنتيجة 4-4، بينما تعادل في اللقاء الثاني أمام الاتفاق المراكشي سلبياً.
وتضم بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.
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