شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه أولمبيك أسفى المغربى فى ثالث وديات معسكر المغرب غداً الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، غداً الأربعاء، موعداً لخوض المباراة الودية الثالثة للفريق البورسعيدي بمعسكره المقام حالياً بمدينة مراكش المغربية استعداداً للموسم الجديد 2023-2024، وذلك عندما يلتقي المصري بنظيره أولمبيك اسفي المغربي.

وكان النادي المصري قد خاض مباراتين وديتين على هامش معسكر المغرب، حيث تعادل في اللقاء الأول أمام الكوكب المراكشي بنتيجة 4-4، بينما تعادل في اللقاء الثاني أمام الاتفاق المراكشي سلبياً.

يترقب مسئولو النادي المصري عودة بعثة الفريق من المغرب، لحسم ملف الصفقات الصيفية بشكل نهائي مع علي ماهر مدرب الفريق، ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.