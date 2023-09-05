شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يعلن التعاقد مع عبد الناصر دي ماريا قادما من فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بلدية المحلة التعاقد مع عبد الناصر دي ماريا قادما من نادى فاركو، لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد 2023 /2024.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بلدية المحلة عبر موقع "فيس بوك"، فيديو معلقا عليه: "من فاركو إلى️ النادي الملكي.. عبد الناصر دي ماريا بالأحمــــر و الأبيـــض".

وكان بلدية المحلة قد أعلن التعاقد مع كل من: محمد عادل أمو لاعب المقاصة وبيراميدز السابق، وهشام حافظ لاعب فيوتشر، ويوسف حسن القادم من صفوف بورتو السويس، وكريم أشرف هداف دكرنس، الكونغولي سيمبا أوليمبا، ومحمد أميسي لاعب رودا جيه سي الهولندي، مؤمن راضي لاعب إنبي، ومحمد أشرف لاعب بورتو السويس، ويسدوم

ويواصل فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، الاستعدادات للمشاركة بالدوري الممتاز موسم 2023-2024.