شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد أوسوريو يصل القاهرة ومران صباحى للزمالك بالكلية الحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، فريدي هيريرا هيرناندو المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

يأتي ذلك عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها هيريرا في بلاده خلال الفترة الأخيرة في ظل حصول الفريق على راحة بعد المشاركة في البطولة العربية.

وتواجد فريدي هيريرا بصحبة مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، في قيادة المران الصباحي للفريق اليوم الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية ضمن المعسكر الداخلي المقام حاليا.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.