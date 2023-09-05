شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الإسماعيلى يغيب أسبوعين للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب عبد الله محمد مدافع فريق الإسماعيلى، لمدة أسبوعين عن الدراويش بعد معاناته من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة خلال تدريبات الدراويش استعدادا للموسم الجديد 2023 /2024.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها مدافع الإسماعيلى الشاب معاناته من جزع في الرباط الداخلى للركبة وحاجته للراحة لمدة أسبوعين وفقا لتشخيص الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق.

ويخوض فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، مباراة ودية اليوم الثلاثاء مع فريق فيوتشر استعداداً للموسم الجديد، ويسود اتجاه داخل النادى الإسماعيلى بإلغاء فكرة دخول الفريق الأصفر معسكر مغلق بالإسكندرية بعد ترتيب عدة لقاءات ودية قوية يخوضها الدراويش خلال الفترة المقبلة بديلا للمعسكر.

ومن المقرر أن يخوض الاسماعيلى 4 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، على أن تكون البداية بمواجهة فيوتشر اليوم، ثم الجونة غداً الأربعاء، ثم سترة البحرينى في 11 سبتمبر الجاري، ثم الداخلية فى 12 سبتمبر.

ويهدف إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلى، من هذه المباراة لزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التي يخوض بها المباريات في الموسم الجديد.