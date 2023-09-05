شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة محترفى الاسكواش تختار نور الشربينى وعلي فرج لاعبا شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، الثنائي المصري، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً للرجال، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، كأفضل ثنائي في شهر أغسطس الماضي وذلك عقب تتويجهما ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش.



نور الشربيني



علي فرج

ونجحت البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، في حصد لقب السيدات، وفازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-4, 11-8, 11-5، بهذا الفوز استعادت نور الشربيني صدارة التصنيف العالمي بعد تغلبها على المصنفة الأولى، وتتويجها بأول بطولة بلاتينيوم في الموسم الجاري.

كما فاز البطل المصري علي فرج في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-1، فى مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 2-11, 13-11, 11-1, 11-9، وبهذا الفوز يحتفظ علي فرج بتواجده على عرش التصنيف العالمي مبتعدا عن دييجو إلياس أقرب منافسيه.