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شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة محترفى الاسكواش تختار نور الشربينى وعلي فرج لاعبا شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختارت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، الثنائي المصري، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً للرجال، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، كأفضل ثنائي في شهر أغسطس الماضي وذلك عقب تتويجهما ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش.
نور الشربيني
علي فرج
ونجحت البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، في حصد لقب السيدات، وفازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-4, 11-8, 11-5، بهذا الفوز استعادت نور الشربيني صدارة التصنيف العالمي بعد تغلبها على المصنفة الأولى، وتتويجها بأول بطولة بلاتينيوم في الموسم الجاري.
وشهدت مراسم تتويج الثنائي المصري وتسليم الدروع داخل الملعب الزجاجي، تقليداً جديداً، بمنح كل من، علي فرج ونور الشربيني، تاجا صمم خصيصاً لهذا الحدث.
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