شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يحصل على شهادة الاتحاد الآسيوى قبل مهمته فى العراق.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل حمزة الجمل المدير الفني لفريق النجف العراقى، على شهادة الاتحاد الآسيوى التي تعادل الشهادة A من الاتحاد الأفريقي قبل بداية مهمته في الدورى العراقى.

ويسعى حمزة الجمل للحصول على دورة الـpro التى ينظمها الاتحاد الآسيوى فى العراق، والتي سيكون معه حسام البدرى مدرب الزوراء العراقى.

وكان حمزة الجمل، المدير الفنى السابق للنادى الإسماعيلى، أعلن توليه مهمة تدريب فريق النجف العراقى لمدة موسم عبر حسابه الشخصى على فيس بوك.

ويمتلك حمزة الجمل سجلا حافلا من الإنجازات سواء عندما كان لاعبا فى صفوف الإسماعيلى، أو مديرا فنيا للعديد من الفرق داخل مصر وخارجها.

وأكد حمزة الجمل، المدير الفنى السابق للنادى الإسماعيلى، أنه تفوق بالأرقام على 7 مدربين قادوا الإسماعيلى فى الفترة الأخيرة فى ظل الظروف الصعبة التى مر بها الدراويش هذا الموسم.

وقال حمزة الجمل، فى تصريحات خاصة: "التقييم يجب أن يكون وفقا للأرقام والعلم وليس شىء آخر، فى الفترة الأخيرة قاد الإسماعيلى 7 مدربين هم طلعت يوسف وخوان براون وحمد إبراهيم وخوان كارلوس جاريدو وميدو وخالد القماش وأيمن الجمل نجحوا مجتمعين فى تحقيق 4 انتصارات فى 33 مباراة".

وأضاف حمزة الجمل: "لكنى أنا وجهازى حققنا 14 فوزا فى نفس المدة، وهذا تفوق لى ولكن كل المدربين تصيب وتخطئ، لكن العمل وفق العلم والأرقام دائما ما تحقق النتائج الصحيحة، على الرغم أننى لم أختر اللاعبين ولم أقم بفترة إعداد للفريق واستلمت الفريق في المركز الأخير على عكس المدربين الذين جاءت لبعضهم فرصة اختيار اللاعبين وفترة الإعداد".