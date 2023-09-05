شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعدى بداية ونهاية الدورى المصرى الجديد 2023-2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، يوم 18 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق الدورى الجديد موسم 2023 - 2024، بينما ستقام القرعة يوم 11 من نفس الشهر، على أن تتنهى المسابقة بنهاية شهر يوليو2024 .
وقال أحمد دياب، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الرابطة نجحت فى إنهاء الدورى فى موعد مناسب للفرق للحصول على راحة كافية للاستعداد للموسم الجديد، والموسم الحالى سيشهد تسليم الدرع الجديد الذى تم تصنيعه فى إنجلترا".
وأضاف: "الرابطة ناشدت المسئولين لزيادة أعداد الجماهير عن المواسم الماضية بخطط منتظمة ،وهدفنا الوصول للسعة الكاملة من حضور الجماهير ولكن هذا ليس قرارنا ولكن دورنا وضع خطط للوصول لهذه السعة.
وتابع: "الموسم الجديد سيشهد حضور جماهير أكثر من الموسم الماضى، وسنعلن عن العدد النهائى خلال مراسم قرعة سحب الدورى. وأزمة الحكام متراكمة منذ سنوات ونسعى لحلها".
وعن الدورى، قال: "الدورى سيبدأ يوم 18 سبتمبر، والأهلى لن يشارك فى الدورى أثناء مشاركته فى السوبر الأفريقي وفقا للاتحاد الأفريقى".
وأضاف: "الموسم الجديد مضغوط أكثر من الموسم الماضى، فسيكون فى لائحة الدورى الموسم الجديد ضغط للمباريات بمعنى وجود مباراة لكل 3 أو 4 أيام، بالإضافة إلى وضع مباريات للفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية بين المباريات فى كل المراحل ولن نؤجل لأى فريق مباراة".
وتابع: "الدورى سيكون بنفس النظام وسيتم إعلان 30 أسبوعا مرة واحدة بعد القرعة مباشرة، وسيتم تأجيل آخر 4 مباريات فى الدورى لوضعها بشكل يناسب المنافسة فى هذا الوقت".
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