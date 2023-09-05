شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يترقب وصول ملايين صفقة المحمدى لسداد مستحقات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو النادى الإسماعيلى، اللاعبين بانتظار مجلس الإدارة وصول القسط الثانى من صفقة بيع باهر المحمدى قائد الدراويش السابق للمصرى البورسعيدى والمقدرة بخمسة مليون جنيه والمقرر تسديدها فى 30 سبتمبر الجارى بغية تسديد مستحقاتهم المالية لدى النادى.

وكان باهر المحمدى قد انتقل للمصرى البورسعيدى بعد الاتفاق على تسديد قيمة الشرط الجزائى فى عقده والمقدر بـ 20 مليون جنيه، سدد المصرى 10 مليون منها وقت انتقل اللاعب ودفعها مسئولى الاسماعيلى للاعبين أيضاً كنسبة المستحقات المتأخرة من الموسم الماضى ويتبقى قطسين الأول 5 مليون جنيه تسدد فى 30 سبتمبر والقسط الثانى 5 مليون جنيه تسدد فى 30 أكتوبر.

يخوض فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، مباراة ودية اليوم الثلاثاء مع فريق فيوتشر استعداداً للموسم الجديد، ويسود اتجاه داخل النادى الإسماعيلى بإلغاء فكرة دخول الفريق الأصفر معسكر مغلق بالإسكندرية بعد ترتيب عدة لقاءات ودية قوية يخوضها الدراويش خلال الفترة المقبلة بديلا للمعسكر.

ومن المقرر أن يخوض الاسماعيلى 4 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، على أن تكون البداية بمواجهة فيوتشر اليوم، ثم الجونة غداً الأربعاء، ثم سترة البحرينى فى 11 سبتمبر الجارى، ثم الداخلية فى 12 سبتمبر.

ويهدف إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، من هذه المباراة لزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التى يخوض بها المباريات فى الموسم الجديد.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودى دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين فى إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد.