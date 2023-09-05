شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد فاروق الحنبلى يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم ماجد فاروق الحنبلي بأوراق ترشحه على مقعد الرئاسة بنادى الزمالك ظهر اليوم الثلاثاء، للانتخابات المقرر عقدها يوم 20 أكتوبر القادم .

وتقدم كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية على منصب أمين الصندوق كما تقدم كل من أحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فوده نصير بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.

وفتح في العاشرة صباح اليوم الثلاثاء ,5 سبتمبر باب اليوم الثانى للترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.