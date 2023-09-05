بيراميدز يشكو الزمالك لاتحاد الكرة للحصول على باقى مستحقات دونجا وعمر جابر

القاهرة - سامية سيد -

أرسل نادى بيراميدز شكوى رسمية لاتحاد الكرة ، ضد نادى الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة نظير بيع الثنائى دونجا وعمر جابر لاعبا الفريق السماوى السابقين للقلعة البيضاء.

تضمنت شكوى بيراميدز لاتحاد الكرة أن الزمالك منح بيراميدز مقدم للحصول على خدمات دونجا وعمر جابر، الا أنه لم يُسدد باقى المستحقات.

ويعانى الزمالك من أزمة ايقاف القيد بسبب شكاوى ضده فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بسبب محمود عبد الرازق شيكابالا وأتشمبونج وابراهيما نداى.

يأتى هذا فى الوقت الذى جدد فيه مسئولو نادى الزمالك خطاباتهم مع نظرائهم فى نادى سبورتنج لشبورنة البرتغالى، للوصول إلى صيغة اتفاق نهائية لسداد غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء والمقدرة بـ مليون ونصف دولار، خاصة أنها الغرامة الأكبر التى تسببت فى وقف القيد الصيفى للفريق.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك فى تقسيط غرامة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة، خاصة أن المبلغ المالى المقرر دفعه للنادى البرتغالى كبير للغاية، ويأمل مسئولو القلعة البيضاء فى إيجاد مرونة من التفاوض فى هذا الملف للتقدم خطوة كبيرة فى حل أزمة القيد.