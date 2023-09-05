شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي: اتحاد جدة سيتأهل لملاقاة الأهلى فى مونديال الأندية والمباراة ستكون قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي تأهل اتحاد جدة لملاقاة الأهلي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتهعا بالسعودية خلال ديسمبر المقبل.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2023، المقامة في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، بمشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم، على رأسها الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلى مع الفائز من مواجهة الاتحاد وأوكلاند سيتي

وقال حسام غالي في تصريحات تلفزيونية : أتوقع تأهل إتحاد جدة لمواجهة الأهلي ، فالفريق السعودي بات يضم كوكبة كبيرة من النجوم الكبار والعالميين بعد التدعيمات الأخيرة التي يتابعها الجميع.

وواصل غالي: أتوقع أن تكون مواجهة الأهلي مع شقيقة إتحاد جدة قوية ..فالفريق السعودي قوي لكن الأهلي لديه من الحوافز والدوافع لتقديم مباراة قوية والفوز على الفريق السعودي.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2023، الأهلي في طريق بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد، حال تخطي الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند في الدور الثاني، ليتجنب المارد الأحمر مواجهة مانشستر سيتي بطل أوروبا 2023.

فيما ينتظر فريق مانشستر سيتي الفائز من أوراوا ريد دياموندز وليون المكسيكي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد واوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر المقبل، على أن تقام مباراتي الدور الثاني يوم 15 ديسمبر.