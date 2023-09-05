شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب التنفيذى للإسماعيلى يعقد أول اجتماعاته غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المكتب التنفيذى للنادى الاسماعيلى أول اجتماعاته غداً الأربعاء، لتحضير الملفات المزمع مناقشاتها فى اجتماع مجلس إدارة الدراويش المقبل وعلى رأسها أزمة إيقاف القيد وتشكيل قطاع الناشئين والاكاديميات والبراعم ومعسكر الإسكندرية لفريق الكرة.

ويضم المكتب التنفيذى الدكتور فرج عمران نائب رئيس مجلس إدارة النادى رئيسا والمحاسب مصطفى شله أمين الصندوق نائبا وعضوية كل من الاستاذ أحمد فهيم والاستاذ أحمد عبد الرحمن والدكتور محمد جمال.

يخوض فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، مباراة ودية اليوم الثلاثاء مع فريق فيوتشر استعداداً للموسم الجديد، ويسود اتجاه داخل النادى الإسماعيلى بإلغاء فكرة دخول الفريق الأصفر معسكر مغلق بالإسكندرية بعد ترتيب عدة لقاءات ودية قوية يخوضها الدراويش خلال الفترة المقبلة بديلا للمعسكر.

ومن المقرر أن يخوض الاسماعيلى 4 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، على أن تكون البداية بمواجهة فيوتشر اليوم، ثم الجونة غداً الأربعاء، ثم سترة البحرينى فى 11 سبتمبر الجارى، ثم الداخلية فى 12 سبتمبر.

ويهدف إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، من هذه المباراة لزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التى يخوض بها المباريات فى الموسم الجديد.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودى دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين فى إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد.