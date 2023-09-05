شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: لن نسمح برحيل أى لاعب عن الإسماعيلى والمباريات الودية مطمئنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلى، أن الإسماعيلى لن يوافق على رحيل أي لاعب في الفترة الحالية خاصة في ظل توقف القيد عن الدراويش.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الأمور ماشية بشكل طبيعى وعملنا بعض المباريات الودية لزيادة الانسجام بين اللاعبين في قائمة الإسماعيلى مع بعض اللاعبين الشباب، والمباريات مطمئنة إلى حد كبير".

وأضف: "وضعنا منذ فترة خطة لتجهيز اللاعبين بخوض العديد من المباريات الودية خارج الإسماعيلية، ومن الممكن أن نخوض معسكر خارجى أو الاكتفاء بهذه المباريات التي سنلعبها".

وتابع: "لن نسمح لأى لاعب حاليا بمغادرة الفريق، ومن رحل عن الإسماعيلى لم يكن بقرار من الإسماعيلى مثل باهر المحمدى وسيرجى أكى اللذان رحلوا بالشرط الجزائى وكذلك محمد الشامى الذى انتهى عقده، إلا إذا جاء لاعب ورفض الاستمرار مع النادى".

وأوضح حمد إبراهيم: "اللاعبون الموجودون في الإسماعيلى مرتاحون في الفترة الحالية خاصة بعد تولى المهندس نصر أبو الحسن ووجود على أبو جريشة بالإضافة إلى إيهاب جلال".

وتابع: "صالح جمعة يواصل الاستعداد الجيد للموسم الجديد مثل باقى اللاعبين، والمشاركة مشروط بقدرة اللاعب على إثبات نفسه واستعادة مستواه والتزامه داخل وخارج الملعب".

وعن حمدى النقاز، قال: "حمدى النقاز يخضع حاليا لبرنامج تأهيلى من أجل تجهيزه بعد انتهاء أزمة التأشيرة والعودة للإسماعيلية وحاليا بيواصل برنامجه ويشارك في بعض الفترات في المران".

واختتم تصريحاته: "هدف مجلس إدارة إعادة الرغبة للاعبين في الانتقال للإسماعيلى بعد حالة كبيرة من الأزمات، وهناك بعض اللاعبين خفضت قيمة عقودهم من أجل النادى نظرا للطروف الحالية".