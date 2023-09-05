شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يشكر عبد الواحد السيد: "ألف شكر على سؤالك الدائم وتعبك معايا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على تقديم الشكر لعبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء عبر حسابه الشخصى.

ونشر الونش عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" صورته مع عبد الواحد السيد وكتب: "ألف شكر يا محترم على سؤالك الدائم وعلى تعبك معايا".





ويحرص مدير الكرة على التواصل مع المدافع المتواجد فى الإمارات لخوض برنامجه التأهيلى ومتابعة حالته.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبه الأول صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية ضمن معسكر الإعداد الداخلى المقام حاليا بمصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وانطلق معسكر الزمالك مساء أمس الاثنين بأحد الفنادق بمصر الجديدة.

وحدد الجهاز الفنى يومى 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلى استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر فى تنزانيا.