شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحدد بدائل صفقتى النادرى ومصطفى العش بعد العودة من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع لجنة التعاقدات بالنادي المصري برئاسة كامل أبو علي رئيس النادي، بالمدير الفني للفريق علي ماهر، وذلك بعد عودة الفريق من المغرب الجمعة المقبلة، عقب انتهاء المرحلة الثانية من الإعداد.

ومن المقرر أن تناقش لجنة التعاقدات ملف الصفقات الصيفية مع علي ماهر وبحث المراكز التي لازالت تحتاج إلى تدعيمات قبل غلق موسم الانتقالات الجاري.

ويحتاج المصري إلى تدعيم مركزي، قلب الدفاع ووسط الملعب، وذلك قبل غلق ملف الصفقات الصيفية، وكان المصري قد دخل مفاوضات امتدت لأكثر من شهر لضم الثنائي أحمد النادري ومصطفى العش، غير أن تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح، ومن المقرر تحديد بديل تلك الصفقة مع علي ماهر أو الاكتفاء بالعناصر الموجودة بالفريق.

وحدد الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، غداً الأربعاء، موعداً لخوض المباراة الودية الثالثة للفريق البورسعيدي بمعسكره المقام حالياً بمدينة مراكش المغربية استعداداً للموسم الجديد 2023-2024، وذلك عندما يلتقي المصري بنظيره أولمبيك اسفي المغربي.

وكان النادي المصري قد خاض مباراتين وديتين على هامش معسكر المغرب، حيث تعادل في اللقاء الأول أمام الكوكب المراكشي بنتيجة 4-4، بينما تعادل في اللقاء الثاني أمام الاتفاق المراكشي سلبياً.

ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.