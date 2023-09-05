شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يقود هجوم الأهلى في مباراة NK Aluminiji السلوفيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى عن تشكيل فريقه لخوض المواجهة الودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، ضمن معسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس، معتز محمد، رامي ربيعة، محمد فخري.

خط الوسط: كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

وتأتي المباراة الودية مع أحد فرق الدوري الممتاز السلوفيني، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًا وفنيا قبل ختام معسكر الإعداد.

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غدٍ الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.