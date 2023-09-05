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شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يوجه رسالة إلى اتحاد جدة وجماهيره بعد الرحيل إلى ضمك السعودى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
حرص طارق حامد لاعب منتخب مصر والمنضم حديثًا لصفوف ضمك السعودي، في توجيه رسالة وداع لاتحاد جدة وجماهيره ، بعد رحيله بشكل رسمي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
وكتب طارق حامد عبر حسابه الرسمي ، "كل الشكر والتقدير والامتنان لنادى اتحاد جده.. سعيد جدا بتجربتى هنا وباللى حققته مع الفريق وبتمنى كل النجاح والتوفيق للفريق فى البطولات القادمه ان شاء الله".
وتابع طارق حامد، " شكرا أخى أنمار الحائلي، شكرا اخى احمد الكعكى.. وكل الشكر والحب لجمهور الاتحاد فى كل مكان".
طارق حامد
أعلن نادى ضمك السعودى، مساء الإثنين، تعاقده رسميا مع الدولى المصرى طارق حامد، قادما من صفوف فريق اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكتب الحساب الرسمى لنادى ضمك السعودى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "طارق حامد محور الهرم".
ونشر نادى ضمك فيديو للإعلان عن التعاقد مع طارق حامد رسميا وكتب "التاريخ جانا ... طارق حامد، الفارس المصري ضمكاوي".
وكان نادى ضمك السعودى قد ألمح فى وقت سابق اليوم للتعاقد مع الدولى المصرى طارق حامد، ونشر الحساب الرسمى لنادى ضمك على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صور للأهرامات، وعلق عليها قائلا: "أين يقع محور الهرم".
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