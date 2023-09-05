شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعادل أمام ألومينى السلوفينى بهدف لكل فريق فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل النادي الاهلي أمام فريق ألوميني السلوفيني بهدف لكل منهما، أحرزه محمد عبد المنعم كهربا، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين ضمن معسكر الإعداد المقام حاليًّا للفريق الأحمر في النمسا.

وشهد الشوط الأول، إهدار ركلة جزاء من كهربا بعد تسديدها خارج المرمى تمامًا، والقائم يمنع هدف التعادل للفريق النمساوي بعد انفراد بالمرمى.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس، معتز محمد، رامي ربيعة، محمد فخري.

خط الوسط: كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.