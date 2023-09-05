شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سموحة فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 28/27 فى إطار ثانى جولات دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023 / 2024 .

فيما تقام الجولة الثالثة الجمعة المقبل بلقاءات بين كل من: الأهلى مع العبور، والمعادى مع سموحة، والزهور مع الشمس، والزمالك مع أصحاب الجياد، والطيران مع الأوليمبى، وطلائع الجيش مع الترسانة، وهليوبوليس مع الجزيرة، وسبورتنج مع البنك الأهلى.

واستعد الأهلى للموسم الجديد بحصد المركز الثانى مؤخرا ببطولة الأبطال بالبوسنة والهرسك، فيما احتل الزمالك المركز الثانى أيضا بالبطولة العربية التى اختتمت مؤخرا بالسعودية.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين و المرتبط 2004,2005 والسيدات وناشئات 2006.