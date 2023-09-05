شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يفوز على سموحة بهدف نظيف ودياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الداخلية علي نظيره سموحة بهدف نظيف أحرز محمد أسامة الوافد الجديد من فاركو ، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بالاسكندرية ، استعدادا للموسم الجديد 2023 - 2024 .
ومن المنتظر ، أن يواجه الداخلية نظيره فريق زد غدا الأربعاء ، في اطار المبارايات الودية التي يخوضها الفريق خلال معسكره المغلق بالاسكندرية .
ودخل فريق الداخلية، بقيادة دكتور ميمي عبد الرازق، معسكرا مغلقا بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، ولمدة عشر أيام، استعدادا لانطلاق الدوري الجديد 2023-2024.
ويدرس الجهاز الفني خوض 8 مباريات ودية خلال فترة المعسكر المغلق، مع أندية من الدوري الممتاز أو القسم الثاني.
ونجح مسئولو نادي الداخلية برئاسة اللواء عثمان الدسوقى ، في التعاقد مع رمضان مصطفى حارس مرمى إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
وقد تعاقد انبي مع رمضان مصطفى قداما من مصر المقاصة لمدة 5 مواسم ، لتعويض رحيل محمود جاد حارس الفريق الذى انتقل للمصرى البورسعيدى بقيمة 23 مليون جنيه فى موسم 2022.
وكان مسئولو نادي الداخلية، قد نجحوا فى التعاقد مع التونسي أشرف العفلي لاعب وسط النجم الساحلي لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق.
وحصل الداخلية على 4 لاعبين من المصري، هم: أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال الميركاتو الصيفى الجارى.
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