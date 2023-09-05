شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يفوز على سموحة بهدف نظيف ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الداخلية علي نظيره سموحة بهدف نظيف أحرز محمد أسامة الوافد الجديد من فاركو ، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بالاسكندرية ، استعدادا للموسم الجديد 2023 - 2024 .

ومن المنتظر ، أن يواجه الداخلية نظيره فريق زد غدا الأربعاء ، في اطار المبارايات الودية التي يخوضها الفريق خلال معسكره المغلق بالاسكندرية .

ودخل فريق الداخلية، بقيادة دكتور ميمي عبد الرازق، معسكرا مغلقا بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، ولمدة عشر أيام، استعدادا لانطلاق الدوري الجديد 2023-2024.

ويدرس الجهاز الفني خوض 8 مباريات ودية خلال فترة المعسكر المغلق، مع أندية من الدوري الممتاز أو القسم الثاني.

ونجح مسئولو نادي الداخلية برئاسة اللواء عثمان الدسوقى ، في التعاقد مع رمضان مصطفى حارس مرمى إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وقد تعاقد انبي مع رمضان مصطفى قداما من مصر المقاصة لمدة 5 مواسم ، لتعويض رحيل محمود جاد حارس الفريق الذى انتقل للمصرى البورسعيدى بقيمة 23 مليون جنيه فى موسم 2022.