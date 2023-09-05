شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح واحد فى انتخابات الزمالك فى اليوم الثانى لتلقى طلبات الترشيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات نادي الزمالك عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم الثانى بتقدم مرشح وحيد على مقعد الرئاسة هو ماجد فاروق الحنبلي.

وشهد اليوم الأول تقدم كلا من كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية على منصب أمين الصندوق كما تقدم كل من أحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فوده نصير بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.

وفتح في العاشرة صباح الأمس الاثنين 4 سبتمبر باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.