شكرا لقرائتكم خبر عن شحاتة وجعفر ودرويش وشوبير أول الحاضرين فى عزاء سعيد الجدى نجم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم نادي الزمالك القدامي ، علي حضور عزاء سعيد الجدي نجم القلعة البيضاء السابق ، وفي مقدمتهم حسن شحاته وفاروق جعفر واسماعيل يوسف ، وكمال درويش واحمد جلال ابراهيم وطارق السيد وسمير عثمان الحكم الدولي السابق، واحمد عبد الحليم وعصام مرعي ، بالإضافة إلي أحمد شوبير حارس مرمي الاهلي ومنتخب مصر سابقا .

كما حرص كل من محمود أبو رجيلة ومحمود سعد نجوم الزمالك سابقا، على تلقى عزاء الراحل سعيد الجدي.

ويقام مساء اليوم الثلاثاء، عزاء الكابتن سعيد الجدي نجم نادي الزمالك السابق، بمسجد الحامدية الشاذليه، بمنطقة المهندسين بجوار مقر القلعة البيضاء.

وتوفي الكابتن سعيد الجدي، صباح يوم الجمعة الماضي بعد صراع مع المرض.

ويعد سعيد الجدي أبرز نجوم الزمالك خلال فترة السبعينيات، وعمل لفترة طويلة مدربا بقطاع الناشئين بالزمالك قبل تعرضه لوعكة صحية.