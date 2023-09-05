شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز على فيوتشر بهدف عبد الرحمن مجدى وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، فوزا صعبا على فريق فيوتشر بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، فى إطار استعداد كلا الفريقين للموسم الجديد.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عبد الرحمن مجدى في الشوط الأول، فى المباراة التى شهدت العديد من التغييرات لكلا الفريقين.

ويسود اتجاه داخل النادى الإسماعيلى بإلغاء فكرة دخول الفريق الأصفر معسكر مغلق بالإسكندرية بعد ترتيب عدة لقاءات ودية قوية يخوضها الدراويش خلال الفترة المقبلة بديلا للمعسكر.

ومن المقرر أن يخوض الاسماعيلى 4 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، على أن تكون البداية بمواجهة فيوتشر اليوم، ثم الجونة غداً الأربعاء، ثم سترة البحرينى في 11 سبتمبر الجاري، ثم الداخلية فى 12 سبتمبر.

ويهدف إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلى، من هذه المباراة لزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التي يخوض بها المباريات في الموسم الجديد.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد.