تُقام في السعودية.. - قرعة كأس العالم للأندية تسفر عن مواجهة محتملة بين الاتحاد والأهلي

المنامة - ياسر ابراهيم - أسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن مواجهة محتملة بين الأهلي المصري بطل أفريقيا، والاتحاد بطل الدوري السعودي، في الدور الثاني، إذا تجنب عملاق جدة المفاجأة في الدور التمهيدي.



وسُحبت الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول قرعة كأس العالم للأندية في السعودية، التي تستضيفها للمرة الأولى في تاريخ البطولة.



مواجهة محتملة بين الاتحاد والأهلي

وسيبدأ الاتحاد مشواره في البطولة المقامة على أرضه خلال الفترة من 12-22 ديسمبر/كانون الأول، أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وإذا حدثت المفاجآت فإنه سيلعب بعد ذلك ضد الأهلي.



وكان الاتحاد، الذي دعم صفوفه بكل قوة هذا الصيف وتعاقد مع لاعبين بارزين منهم كريم بنزيما قائد ريال مدريد السابق ونغولو كانتي وفابينيو، قد فاز 1-صفر على الأهلي بكأس العالم للأندية 2005.





وقال بنزيما لمحطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) عبر مترجم: "لا أعد الجماهير بأي شيء وسنحاول تقديم الأفضل وننتظرهم في دعمنا في المباريات في جدة".



وأضاف: "هذه بطولة قوية، وهناك أندية لديها أسماء كبيرة ونأمل أن نقدم أنفسنا بشكل جيد وأن نصل إلى أبعد مدى.. أشعر بالتفاؤل".



أما حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي فقال: "أعتقد أننا سنواجه اتحاد جدة وستكون مباراة قوية وليست سهلة، والأهلي أيضاً دوافعه دائماً الفوز والوصول إلى أبعد المشوار".



وسيتأهل الفائز من هذه القمة المحتملة لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية في الدور قبل النهائي.



ويضم النصف الآخر من القرعة كلوب ليون المكسيكي وأوراوا رد دياموندز الياباني ويتأهل الفائز لمواجهة مانشستر سيتي بطل أوروبا في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي للمسابقة.



وستكون هذه النسخة الأخيرة من البطولة بشكلها الحالي، وبعد ذلك ستقام النسخة الموسعة للمسابقة بمشاركة 32 فريقاً في الولايات المتحدة في 2025، وستقام بعدها المسابقة كل أربع سنوات.



وفيما يلي نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2023

* الدور التمهيدي:



– الاتحاد مع أوكلاند سيتي



* الدور الثاني:



– الأهلي ضد الفائز من الدور التمهيدي (الاتحاد أو أوكلاند).



– كلوب ليون ضد أوراوا رد دياموندز.



* قبل النهائي:



– بطل كأس ليبرتادوريس ضد (الأهلي أو الفائز من الدور التمهيدي).



– مانشستر سيتي ضد (كلوب ليون أو أوراوا).