معلومات جديدة في قضية "نيغريرا" تدين برشلونة مجدداً

المنامة - ياسر ابراهيم - نشرت صحيفة "كوبي" الإسبانية معلومات جديدة حول قضية "نيغريرا" وبرشلونة، حيثُ نشرت معطيات من المحقق المشرف على الملف، والتي ظهرت فيه معطيات مثيرة وتفاصيل تهم الجماهير والرأي العام في واحد من القضايا الشائكة في كرة القدم مؤخراً.



ووفقاً للمعلومات التي نشرتها صحيفة "كوبي" الإسبانية، الثلاثاء، فإن القاضي المشرف على التحقيق في القضية، أغيري لوبيز، كشف عن معطيات جديدة في القضية، والتي من شأنها أن تُثير الجدل في الشارع الكروي العالمي، وخصوصاً الإسباني.



وبحسب المعطيات، فإن برشلونة دفع لنيغريرا عندما كان يشغل منصب نائب رئيس لجنة الحكام بين فترتي 2001 و2018 مبلغ 7 ملايين يورو، ولكن لم يعثر المُحقق على أي دليل لسبب دفع هذه الأموال، أو حتى دخول هذه الأموال في تغيير نتائج بمباريات الدوري الإسباني.



كما أكد القاضي أن نيغريرا لم يؤدِ سوى دور شكلي في لجنة الحكام، إذ إن دوره كان يقتصر على تحديد فئة كل حكم، وهو ما يساعدهم على التطور والترقية وتمثيل إسبانيا في البطولات الخارجية، وبالتالي تحقيق شهرة أكبر وأموال أكثر في هذا المجال.



أشار قاضي التحقيق في قضية نيغريرا إلى أن الفساد كان ممنهجاً لدى الحكام وأن ريال مدريد يمكن أن يكون المتضرر.



ولكن القاضي أكد أن برشلونة دفع 7 ملايين لنيغريرا لهدف مُحدد لصالحه، ولكن ليس هناك أي دليل على سبب دفع هذا المبلغ، مؤكداً بحسب التقرير أن هناك فساداً منهجياً محتملاً داخل لجنة التحكيم، وأي ناد إسباني يمكن أن يشعر بالأذى تجاه ذلك.



ووفقاً لهذه المعلومات، فإن القضية ما زالت غامضة وشائكة جداً، لأن المحققين يرفضون الادعاء على برشلونة بالفساد بسبب عدم توفر دلائل تدينه، وفي الوقت نفسه هناك فساد محتمل داخل لجنة التحكيم، والتي ربما تضررت منها بعض الأندية.



وبرزت قضية نادي برشلونة مع الرئيس السابق للجنة الحكام خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا.



وكان الادعاء الإسباني اتهم برشلونة في شهر آذار/مارس، بدفع ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لشركة يملكها نيغريرا.

المصدر: الصحافة الإسبانية