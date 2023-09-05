شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف بند 67 من لائحة الحكام الجديدة للحد من تضارب المصالح قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرجت لجنة الحكام في لائحتها الجديدة التي أعدها البرتغالي فيتور بيريرا بندا يحد من تضارب المصالح الواضح في علاقة بعض الحكام والأندية، والتي أثارت الكثير من الشائعات في الموسم الجديد.

ونص البند الثاني من المادة 67 في لائحة الحكام الجديدة على أنه لا يسمح للحكم او الحكم المساعد او حكم الفيديو )VAR )بما يلي:

إدارة المباريات لأي ناد محترف أو على المستوى الوطني أو على مستوى المناطق بشكل عام ، طالما أنه يرتبط بنفسه أو زوجته أو اولادهما – فى علاقة مهنية أو عائلية – مع أى شخص له صلة بالأندية المحترفة أو الوطنية أو داخل المناطق المذكورة أعلاه.

كما تضمنت هذه المادة منع أي حكم من إدارة مباريات الأندية المحترفة أو على المستوى الوطني أو مستوى المناطق التي كان عضوا سابقا فيها أو رياضيا أو لاعباً طالما شارك في المسابقة المذكورة.