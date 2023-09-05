شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5/9/2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5/9/2023، العديد من الاخبار الرياضية الهامة وفي مقدمتها الأهلى يهزم ألومينى السلوفينى بثلاثية ودياً استعداداً للسوبر الأفريقى، وشحاتة وجعفر ودرويش وشوبير أول الحاضرين فى عزاء سعيد الجدى نجم الزمالك، وبيراميدز يشكو الزمالك لاتحاد الكرة للحصول على باقى مستحقات دونجا وعمر جابر.
الأهلى يهزم ألومينى السلوفينى بثلاثية ودياً استعداداً للسوبر الأفريقى
وتأتي المباراة الودية مع أحد فرق الدوري الممتاز السلوفيني، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق
الإسماعيلي يفوز على فيوتشر بهدف عبد الرحمن مجدى وديا
حقق فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، فوزا صعبا على فريق فيوتشر بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، فى إطار استعداد كلا الفريقين للموسم الجديد.
حرص عدد من نجوم نادي الزمالك القدامي ، علي حضور عزاء سعيد الجدي نجم القلعة البيضاء السابق ، وفي مقدمتهم حسن شحاته وفاروق جعفر واسماعيل يوسف
وتأتي المباراة الودية مع أحد فرق الدوري الممتاز السلوفيني، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًا وفنيا قبل ختام معسكر الإعداد.
حرص طارق حامد لاعب منتخب مصر والمنضم حديثًا لصفوف ضمك السعودي، في توجيه رسالة وداع لاتحاد جدة وجماهيره ، بعد رحيله بشكل رسمي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
بيراميدز يشكو الزمالك لاتحاد الكرة للحصول على باقى مستحقات دونجا وعمر جابر
أرسل نادى بيراميدز شكوى رسمية لاتحاد الكرة ، ضد نادى الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة نظير بيع الثنائى دونجا وعمر جابر لاعبا الفريق السماوى السابقين للقلعة البيضاء.
حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب، يوم 18 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق الدورى الجديد موسم 2023 - 2024، بينما ستقام القرعة يوم 11 من نفس الشهر، على أن تتنهى المسابقة بنهاية شهر يوليو2024 .
جدد مسئولو نادى الزمالك خطاباتهم مع نظرائهم فى نادى سبورتنج لشبورنة البرتغالى، للوصول إلى صيغة اتفاق نهائية لسداد غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء والمقدرة بـ مليون ونصف دولار، خاصة أنها الغرامة الأكبر التى تسببت فى وقف القيد الصيفى للفريق.
نشر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، صوراً من معسكر الفراعنة المقام حالياً بالقاهرة، وذلك استعداداً لمواجهة أثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس والمقرر لهما يومى 8 و12 سبتمبر الجارى.
رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، مقترح تأجيل التعاقد مع مهاجم أجنبى لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشدداً على ضرورة حسم الصفقة قبل غلق باب القيد الصيفى، لاسيما بعد رحيل الرباعى حسام حسن وشادى حسين ومحمد شريف وبرونو سافيو، الأمر الذى يزيد من صعوبة الاستغناء عن ضم مهاجم أجنبى في الميركاتو الصيفى.
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