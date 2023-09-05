شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي 2005 يفوز على بلدية المحلة بثمانية أهداف فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الاهلى مواليد 2005 فوزًا كبيرًا على ضيفه بلدية المحلة، بثمانية أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في افتتاح بطولة الجمهورية للموسم الجديد 2023 – 2024.

افتتح أحمد خالد «كباكا» التسجيل للأهلي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وأضاف محمود لبيب الهدف الثاني برأسية رائعة إثر ركلة ركنية، وسجل عمرو خالد الهدف الثالث بتسديدة من داخل المنطقة، وأضاف محمد رأفت رابع الأهداف من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتقدم 4 - صفر.

وخلال الشوط الثاني سجل محمد رأفت الهدف الخامس للأهلي والثاني له، وأضاف البديل عمر معوض الهدف السادس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وسجل عمرو خالد الهدف السابع للأهلي مسجلًا ثاني أهدافه في المباراة بتسديدة قوية، قبل أن يختتم محمد رأفت أهداف الأهلي بالهدف الثامن، والثالث له بتسديدة رائعة «على الطائر»، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 8 - صفر.

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال

الدفاع: محمود لبيب - أحمد محمد عابدين - يوسف عبد الحفيظ - أمير علاء.

الوسط: أحمد خالد «كباكا» - أحمد وحيد - فارس خالد - عمرو خالد - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد رأفت.

وشارك عمر معوض بدلًا من محمد عبد الله، ويوسف جمال بدلًا من أمير علاء، وسيف أيمن بدلًا من عمرو خالد، وحسام عادل بدلًا من يوسف عبد الحفيظ، وعبد الرحمن النحاس بدلًا من فارس خالد.

بهذا الفوز حصد «أهلي 2005» حامل اللقب أول ٣ نقاط في مشواره نحو الحفاظ على لقبه في البطولة، الذي توج به في الموسم الماضي قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهلي كلا من علاء عبده مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني.

وأبدى علاء عبده، المدير الفني لفريق الناشئين بالنادى الاهلى مواليد ٢٠٠٥، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على بلدية المحلة بنتيجة ٨ - صفر، في افتتاح بطولة الجمهورية، مؤكدًا أن الفريق لديه رغبة قوية في الحفاظ علي لقب البطولة للموسم الثاني على التوالي.

وأكد عبده أن عملية الدمج التي تمت بين فريقي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ جعلت لديه اختيارات عديدة وتخلق منافسة قوية بين جميع اللاعبين، خاصة أنه ضم العناصر المميزة من فريق ٢٠٠٦، مشيرًا إلى أنه سعيد للغاية بنجاح اللاعبين في تطبيق أسلوب اللعب وتنفيذ الجمل التكتيكية بنجاح كبير.

وأضاف عبده أن الفوز بهذه النتيجة الكبيرة في أول مباراة بالموسم الجديد يمنح اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم، وأيضا دفعة قوية قبل المباريات المقبلة، ويجعلهم مطالبين بتقديم مستويات مميزة للحفاظ على لقب البطولة.