شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يدفع بصفقات الجونة الجديدة فى ودية الإسماعيلى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، على الدفع بالصفقات الجديدة في ودية الإسماعيلى المقرر لها غدا الأربعاء، استعدادا للدورى الممتاز 2023/ 2024.

وكان نادى الجونة أعلن التعاقد مع صبرى رحيل قادما من الاتحاد السكندرى فى صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى الثنائى حسام الصانع لاعب فريق البنك الأهلى ومحمد الصباحى لاعب فريق الاتحاد السكندرى، وخالد مصطفى مدافع البنك الأهلى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، والثنائى حسام الصانع لاعب فريق البنك الأهلى ومحمد الصباحى لاعب فريق سموحة السكندرى بجانب الجامبى أليو جاتا قادما من فريق بترول أسيوط.

ويلتقى فريق الجونة مع الإسماعيلى 6 سبتمبر فى الإسماعيلية، ثم يواجه سيراميكا 7 سبتمبر، ويختتم ودياته مع نادى فيوتشر يوم 9 سبتمبر الجارى.

ويسعى علاء عبد العال إلى تجهيز اللاعبين بشكل مميز من أجل احتلال مركز متقدم بعيد عن مراكز الهبوط، بعدما دعم الفريق بصفقات قوية.

ويتكون الجهاز الفنى للجونة من علاء عبد العال يعاونه محمد عدلى مدرب ومجدى سعد مدرب مساعد وممدوح إبراهيم مدربا لحراس المرمى، وأحمد عبد اللطيف مدرب أحمال، وعمرو جمال مساعد مدرب أحمال، وأحمد مجدى محلل أداء.