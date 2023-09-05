شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلي اليوم.. ظهور إمام عاشور ورضا سليم من أبرز مشاهد اللقاء الودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على فريق الومينى السلوفيني بنتيجة 3 - 1، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على هامش معسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.

وقدم الأهلي مستوى جيدًا على مدار شوطي المباراة، وقام مارسيل كولر المدير الفني للفريق بتجربة عدد كبير من اللاعبين، من أجل الاطمئنان على مدى جاهزيتهم البدنية والفنية، قبل انطلاق الموسم الجديد.

1- إهدار ركلة جزاء

فى الشوط الأول، استقبلت شباك الأهلي هدفًا مبكرًا في الدقائق الأولى من المباراة، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي سددها كهربا خارج المرمى لتضيع الركبة.

2- كهربا يسجل

ونجح محمود كهربا في إدراك التعادل للأهلي، بعدما استقبل تمريرة رائعة وضعها بقدمه اليمنى في شباك الفريق السلوفيني.

3- ظهور إمام عاشور ورضا سليم

الشوط الثاني شهد قيام مارسيل كولر المدير الفني للفريق بالدفع بكل من محمد الضاوي كريستو وصلاح محسن وإمام عاشور ورضا سليم، على حساب أحمد عبد القادر ومحمود كهربا وأفشة وطاهر محمد طاهر.

4- إهدار الفرص

وكانت أبرز المحاولات من جانب لاعبي الأهلي تسديدة قوية من طاهر محمد طاهر، لكنها علت العارضة، وبعدها أرسل كريستو كرة عرضية لكهربا الذي سددها بجوار القائم وأهدر فرصة هدف ثان.

5- تغييرات كولر

وقام كولر بالدفع بكل من خالد عبد الفتاح ومحمد زعلوك بدلا من كريم نيدفيد وحسين الشحات.

6- زعلوك وصلاح محسن يسجلان

ونجح محمد زعلوك في إضافة الهدف الثاني مستغلا كرة عرضية من خالد عبد الفتاح، ليسددها مهاجم الأهلي الشاب من لمسة واحدة في الزاوية القريبة. وبعدها نجح صلاح محسن في تسجيل الهدف الثالث برأسية رائعة في الزاوية البعيدة، بعدما استقبل كرة عرضية أرسلها رضا سليم.

وتأتى المباراة الودية مع أحد فرق الدوري الممتاز السلوفيني، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًا وفنيا قبل ختام معسكر الإعداد.

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غدٍ الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.