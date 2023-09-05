شكرا لقرائتكم خبر عن عماد البنانى ونجوم الرياضة والزمالك فى عزاء سعيد الجدى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الرياضة ونادي الزمالك القدامي على حضور عزاء سعيد الجدي نجم القلعة البيضاء الأسبق، ومنهم عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة النادي الأبيض، وحسين السيد ومصطفى يونس وأسامة عرابي وأحمد مرتضي منصور وربيع ياسين وحازم إمام وخالد متولى، وسامى الشيشينى ورحاب أبو رجيلة وطارق مصطفى وعمر الأيوبي.

وتواجد في العزاء كل من حسن شحاتة وفاروق جعفر وإسماعيل يوسف، وكمال درويش وأحمد جلال إبراهيم وطارق السيد وسمير عثمان الحكم الدولي السابق، وأحمد عبد الحليم وعصام مرعي، بالإضافة إلى أحمد شوبير حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر سابقا. كما حرص كل من محمود أبو رجيلة ومحمود سعد نجوم الزمالك سابقا على تلقى عزاء الراحل سعيد الجدي.

وأقيم مساء اليوم الثلاثاء عزاء الكابتن سعيد الجدي نجم نادي الزمالك السابق، بمسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين بجوار مقر القلعة البيضاء.

وتوفى الكابتن سعيد الجدي صباح يوم الجمعة الماضي بعد صراع مع المرض. ويعد سعيد الجدي أبرز نجوم الزمالك خلال فترة السبعينيات، وعمل لفترة طويلة مدربا بقطاع الناشئين بالزمالك قبل تعرضه لوعكة صحية.