شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 5/9/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 5 / 9 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها تقدم مرشح واحد فقط في اليوم الثاني لانتخابات الزمالك، ووصول المدرب المساعد للكولومبي اوسوريو المدير الفني للفريق.

الزمالك يجدد مفاوضاته مع سبورتنج لشبونة لسداد غرامة شيكابالا

جدد مسئولو نادى الزمالك خطاباتهم مع نظرائهم فى نادى سبورتنج لشبورنة البرتغالى، للوصول إلى صيغة اتفاق نهائية لسداد غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء والمقدرة بـ مليون ونصف دولار، خاصة أنها الغرامة الأكبر التى تسببت فى وقف القيد الصيفى للفريق.

مساعد أوسوريو يصل القاهرة ومران صباحى للزمالك بالكلية الحربية

وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، فريدي هيريرا هيرناندو المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

يأتي ذلك عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها هيريرا في بلاده خلال الفترة الأخيرة في ظل حصول الفريق على راحة بعد المشاركة في البطولة العربية.

مران الزمالك.. رسائل عبد الهادى للاعبين وتأهيل عمرو السيسى وعواد وجمعة

عقد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، ضمن معسكر الإعداد الداخلي استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث عبد الهادي مع اللاعبين في العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة في حضور باقي أفراد الجهاز المعاون، و طالبهم في بداية الأمر بالتركيز الشديد و استغلال هذا المعسكر استعدادا للموسم الجديد والبطولات التي سيخوضها الفريق.

7 لاعبين شباب فى تدريبات الزمالك.. اعرف التفاصيل

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، مشاركة اللاعبين الشباب كريم عبد الحق و مصطفى شكري و أحمد عبد الرحيم "إيشو" و محمد صلاح و علي ياسر، ضمن المعسكر الداخلي استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك الخماسي في الفقرات المختلفة للمران سواء الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية.

الزمالك يسجل قائمة فريق السلة فى منطقة الجيزة

قام مسئولو نادى الزمالك بتسجيل قائمة فريق السلة في سجلات منطقة الجيزة، للموسم الجديد، على أن يتم سداد رسوم التسجيل لدى المنطقة خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يقوم مسئولو الزمالك بسداد مستحقات منطقة الجيزة، حتى يتسنى لهم الحصول على جدول المباريات وبطاقات اللاعبين، وكذلك سداد رسوم اتحاد السلة وتسجيل لاعبى الفريق، للحصول على بطاقات اللاعبين للموسم الجديد .

بيراميدز يشكو الزمالك لاتحاد الكرة للحصول على باقى مستحقات دونجا وعمر جابر

أرسل نادى بيراميدز شكوى رسمية لاتحاد الكرة ، ضد نادى الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة نظير بيع الثنائى دونجا وعمر جابر لاعبا الفريق السماوى السابقين للقلعة البيضاء.

تضمنت شكوى بيراميدز لاتحاد الكرة أن الزمالك منح بيراميدز مقدم للحصول على خدمات دونجا وعمر جابر، الا أنه لم يُسدد باقى المستحقات.

الونش يشكر عبد الواحد السيد: "ألف شكر على سؤالك الدائم وتعبك معايا"

حرص محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على تقديم الشكر لعبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء عبر حسابه الشخصى.

ونشر الونش عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" صورته مع عبد الواحد السيد وكتب: "ألف شكر يا محترم على سؤالك الدائم وعلى تعبك معايا".

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مرشح واحد فى انتخابات الزمالك فى اليوم الثانى لتلقى طلبات الترشيح

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات نادي الزمالك عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم الثانى بتقدم مرشح وحيد على مقعد الرئاسة هو ماجد فاروق الحنبلي.

وشهد اليوم الأول تقدم كلا من كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية على منصب أمين الصندوق كما تقدم كل من أحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فوده نصير بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.

الزمالك يهزم سموحة فى دورى محترفى اليد

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 28/27 فى إطار ثانى جولات دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023 / 2024 .

زمالك 2005 يهزم الجونة بثلاثية فى بطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، بالجولة الأولى لبطولة الجمهورية.

عماد البنانى ونجوم الرياضة والزمالك فى عزاء سعيد الجدى.. صور

حرص عدد من نجوم الرياضة ونادي الزمالك القدامي على حضور عزاء سعيد الجدي نجم القلعة البيضاء الأسبق، ومنهم عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة النادي الأبيض، وحسين السيد ومصطفى يونس وأسامة عرابي وأحمد مرتضي منصور وربيع ياسين وحازم إمام وخالد متولى، وسامى الشيشينى ورحاب أبو رجيلة وطارق مصطفى وعمر الأيوبي.