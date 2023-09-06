شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 5 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم العديد من الأخبار المهمة في مقدمتها فوز الفريق لأول لكرة القدم على نظيره الوميني السلوفيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكذلك اعلان نتيجة قرعة كأس العالم للاندية وابتعاد الأهلي عن طريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

الأهلى يتجنب مواجهة مانشستر سيتى فى نصف نهائى مونديال الأندية 2023

أسفرت قرعة الدور الثاني في بطولة كأس العالم للأندية 2023، عن مواجهة الأهلي للفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2023، الأهلي في طريق بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد، في حالة تخطي الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند في الدور الثاني، ليتجنب المارد الأحمر مواجهة مانشستر سيتي بطل أوروبا 2023.

حسام غالي: اتحاد جدة سيتأهل لملاقاة الأهلى فى مونديال الأندية والمباراة ستكون قوية

توقع حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي تأهل اتحاد جدة لملاقاة الأهلي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتهعا بالسعودية خلال ديسمبر المقبل.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2023، المقامة في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، بمشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم، على رأسها الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلى مع الفائز من مواجهة الاتحاد وأوكلاند سيتي

الطريق إلى نهائى كأس العالم للأندية 2023.. حلم الأهلى وسط الكبار

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2023، التى أقيمت في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، بمشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم، على رأسها الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا عن العديد من المواجهات القوية بين عمالقة العالم.

وأكد الفيفا أن مباراة الافتتاح ستجمع اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 12 ديسمبر، على أن يلتقي الفائز منها مع الأهلي بطل أفريقيا.

بنزيما: جميع الفرق تملك الحظوظ فى مونديال الأندية.. والثوب السعودى أنيق

علق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي، على نتائج قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، ومواجهة الأهلي في الدور الثاني حال تخطي أوكلاند سيتي في الدور الأول من البطولة يوم 12 ديسمبر المقبل.

قال بنزيما في تصريحات عقب إجراء القرعة: " لدي خبرة في كأس العالم للأندية وسنعمل عليها بكل قوة خاصة وأنها تقام في ملعبنا وأمام جماهيرنا".

تعرف على قرعة كأس العالم للأندية 2023 كاملة ومواعيد مباريات الأهلى

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2023 فى المملكة العربية السعودية عن مباريات قوية في البطولة التي يشارك بها 7 أندية من مختلف قارات العالم، على رأسها الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا.

ماذا فعل الأهلى أمام أوكلاند واتحاد جدة فى مونديال الأندية قبل مواجهة ديسمبر؟

يترقب النادي الأهلي أولى مباراته في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية خلال ديسمبر المقبل ، ويترقب الأهلي اللعب أمام الفائز من إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2023، التى أقيمت في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، بمشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم، على رأسها الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا عن العديد من المواجهات القوية بين عمالقة العالم وأكد الفيفا أن مباراة الافتتاح ستجمع اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 12 ديسمبر، على أن يلتقي الفائز منها مع الأهلي بطل أفريقيا يوم 15 ديسمبر المقبل.

تقارير: السنغالى جونيور سامبو مهاجم الوداد المغربى على رادار الأهلى

كشف تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلى مهتمة بخدمات الدولي السنغالي جونيور سامبو مهاجم الوداد المغربى وترغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمود متولى خارج حسابات الأهلى فى السوبر الأفريقى للإصابة

بات محمود متولي مدافع الأهلي خارج حسابات الفريق في مباراة السوبر الأفريقي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الساعات الماضية في معسكر المارد الأحمر بالنمسا.

وتعرض متولي لإصابة في العضلة الخلفية قد تُبعده عن التدريبات فترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع الأمر الذي يُعني غيابه عن بطولة السوبر الأفريقي التي سيلتقي خلالها الأهلي مع إتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري بمدينة الطائف السعودية.

الأهلى يرسم طريق المشاركة فى مونديال الأندية.. بطل أفريقيا ينتظر الفائز من أوكلاند واتحاد جدة.. القرعة تُبعد الكتيبة الحمراء عن طريق مانشستر سيتى.. وحسام غالي: جاهزون لأي فريق والعميد فريق قوي بعد التدعيمات

يستعد النادي الأهلي لخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية خلال ديسمبر المقبل ، ويترقب الأهلي اللعب أمام الفائز من إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2023، التى أقيمت في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، بمشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم، على رأسها الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا عن العديد من المواجهات القوية بين عمالقة العالم وأكد الفيفا أن مباراة الافتتاح ستجمع اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 12 ديسمبر، على أن يلتقي الفائز منها مع الأهلي بطل أفريقيا يوم 15 ديسمبر المقبل.

إمام عاشور يظهر للمرة الأولى بقميص الاهلى أمام ألومينى السلوفينى

شهد الشوط الثانى من مباراة الاهلى وألومينى السلوفينى الودية المقامة حالياً بالنمسا الظهور الأول لإمام عاشور الوافد الجديد للقلعة الحمراء من صفوف ميتلاند الدنماركى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وفري الومينى السلوفينى الودية انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على هامش معسكر الإعداد في النمسا.

ردود فعل الصحف السعودية بعد وقوع الأهلى فى طريق اتحاد جدة بكأس العالم

سلطت العديد من الصحف والمواقع السعودية، الضوء على وقوع فريق الأهلى فى طريق اتحاد جدة بمنافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية، التى أقيمت في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع فريق الأهلي بطل أفريقيا فى مواجهة الفائز من مباراة الافتتاح ستجمع اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 12 ديسمبر.

الأهلى يهزم ألومينى السلوفينى بثلاثية ودياً استعداداً للسوبر الأفريقى

نجح النادى الأهلى في تحقيق فوز ودى على نظيره الومينى السلوفينى بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذى جمع الفريقين على هامش معسكر الإعداد في النمسا.

سجل ثلاثية الاهلى محمود عبد المنعم كهربا ومحمد زعلوك وصلاح محسن.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023.. الأهلى ينتظر الاتحاد "إنفوجراف"

كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن جدول مباريات النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2023، وذلك بعد القرعة التى أقيمت في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم، على رأسها الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا.

السفير المصرى بالنمسا يحضر ودية الأهلى مع الومينى السلوفينى

حرص السفير محمد الملا سفير مصر بالنمسا، على حضور المباراة الودية التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى أمام الومينى السلوفيني وانتهت بفوز الاهلي بثلاثة اهداف مقابل هدف احرزهم كهربا وزعلوك وصلاح محسن.