شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية للمنتخب الأوليمبى استعدادا لودية روسيا للمحليين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريبات قوية مساء اليوم باستاد السويس فى ثاني أيامه بمعسكره الجارى، استعدادا للقاء الودى مع منتخب روسيا للمحليين، المقرر له يوم الخميس المقبل الساعة السابعة مساء.

وانتظم المنتخب فى معسكره بالعين السخنة ظهر الاثنين الماضي ويستمر إلى يوم 11 سبتمبر الجاري موعد مباراته الودية الثانية والتى ستقام مع نظيره المنتخب الأوليمبي الروسى، فى إطار استعدادات المنتخب المصري للأولمبياد.

ويأتى معسكر المنتخب الأوليمبي تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني فى أول ظهور للفراعنة منذ تأهلهم إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وحصولهم على فضية الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بشكل نال احترام أفريقيا.