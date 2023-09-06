شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يفسخ عقده مع "ميسي" القناة بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادي الداخلية برئاسة اللواء عثمان الدسوقي فسخ تعاقده مع اللاعب أحمد ميسي لاعب القناة السابق بالتراضي بينهما، وذلك بناء على طلب من الجهاز الفني للفريق بقيادة دكتور ميمي عبد الرازق.

وكان خالد قمر، مهاجم فريق الزمالك وطلائع الجيش السابق، قد أعلن عن فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي الداخلية خلال الساعات القليلة الماضية.

ووقع خالد قمر على عقود انتقال لنادي الداخلية في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يفسخ تعاقده بالتراضي مع الفريق.

وسبق وتعاقد الداخلية مع كل من التونسي أشرف العفلي لاعب وسط النجم الساحلي لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق ولاعبي المصري أحمد عبد الرسول حارس المرمى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، محمد الظريف لمدة موسمين على سبيل الإعارة، أحمد شداد، ولؤى فهمى، على سبيل الإعارة لمدة موسم وأحمد عماد، مدافع الفريق البورسعيدى لمدة موسمين على سبيل الإعارة.