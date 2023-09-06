7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5/9/2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وفي مقدمتها الزمالك يجدد مفاوضاته مع سبورتنج لشبونة لسداد غرامة شيكابالا، وفيتوريا قبل مباراتى إثيوبيا وتونس: وصلنا مرحلة التطوير والابتكار، والأهلى يهزم ألومينى السلوفينى بثلاثية ودياً استعداداً للسوبر الأفريقى.

الزمالك يجدد مفاوضاته مع سبورتنج لشبونة لسداد غرامة شيكابالا

جدد مسئولو نادى الزمالك خطاباتهم مع نظرائهم فى نادى سبورتنج لشبورنة البرتغالى، للوصول إلى صيغة اتفاق نهائية لسداد غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء والمقدرة بـ مليون ونصف دولار، خاصة أنها الغرامة الأكبر التى تسببت فى وقف القيد الصيفى للفريق.

نشر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، صوراً من معسكر الفراعنة المقام حالياً بالقاهرة، وذلك استعداداً لمواجهة أثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس والمقرر لهما يومى 8 و12 سبتمبر الجارى.

الأهلى يهزم ألومينى السلوفينى بثلاثية ودياً استعداداً للسوبر الأفريقى

وتأتي المباراة الودية مع أحد فرق الدوري الممتاز السلوفيني، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق

الإسماعيلي يفوز على فيوتشر بهدف عبد الرحمن مجدى وديا