شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: حلم حياتى تدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح حسن مصطفى، نجم الأهلى والزمالك الأسبق، أن تدريب منتخب مصر الأول من أهم أهداف حياته، حيث يرغب في نقل الخبرات التي يمتلكها للاعبين الصاعدين على الصعيد المحلي والقاري.

وأضاف حسن مصطفى خلال حواره لـ"الخليج 365" قائلا: "أعشق مجال التدريب منذ سنوات وأعمل حاليا على دراسة بعض الأمور، ومن ضمن أهداف حياتى أو حلم حياتى تدريب منتخب مصر الأول".

ومن جانب آخر يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراته مع منتخب إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024".

وحسم منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ثم مالاوي وإثيوبيا في المركز الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.