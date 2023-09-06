شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: الأهلي عرض على كولر مهاجما جديدا ونال رضاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، نجم الأهلى الأسبق، أن إدارة الأهلي عرضت على مارسيل كولر مهاجما جديدا بعيدا عن الأسماء المنتشرة حاليا من أجل التعاقد معه في الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي لا يزال يبحث عن تدعيم مركز المهاجم بلاعب أجنبى لتلبية رغبات كولر الذي يريد ضم مهاجم في الفترة الحالية".

وأضاف أحمد شوبير: "الأهلي عرض مهاجما جديدا على مارسيل كولر بعيد عن الأسماء التي تردد في الفترة الحالية ونال رضا كولر وستبدأ المفاوضات مع هذا المهاجم".

ونجح النادى الأهلى في تحقيق فوز ودى على نظيره الومينى السلوفينى بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذى جمع الفريقين على هامش معسكر الإعداد في النمسا، سجل ثلاثية الأهلى محمود عبد المنعم كهربا ومحمد زعلوك وصلاح محسن.

وشهد الشوط الثانى من مباراة الأهلى وألومينى السلوفينى الودية المقامة حالياً بالنمسا الظهور الأول لإمام عاشور الوافد الجديد للقلعة الحمراء من صفوف ميتلاند الدنماركى.