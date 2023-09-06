شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمباراتى إثيوبيا وتونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمباراة إثيوبيا، والمقرر لها يوم 8 سبتمبر في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي.
وشهد مران منتخب مصر مشاركة عمر مرموش في التدريبات عقب انضمامه مساء أمس لمعسكر الفريق. وحضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، للاطمئنان على التحضيرات الأخيرة قبل مباراتي إثيوبيا وتونس.
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