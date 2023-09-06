منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمباراتى إثيوبيا وتونس.. صور

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمباراة إثيوبيا، والمقرر لها يوم 8 سبتمبر في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي.