شكرا لقرائتكم خبر عن صياد وبيخاف من المياه وحكاية الزوجة الثانية.. معلومات عن بيج رامى مستر أولمبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد بيج رامى لخوض منافسات مستر أولمبيا والتي تقام نوفمبر القادم، حيث يقيم معسكر بدبى، ويُعد بيج رامى أول لاعب عربى ومصرى يتوج بلقب مستر أولمبيا البطولة الأهم فى كمال الأجسام، مرتين على التوالى.

ونرصد فى السطور التالية أبرز معلومات عن بيج رامى، المستر أولمبيا:

عمل بيج رامى منذ الصغر مع أسرته فى صيد الأسماك بكفر الشيخ، فى جزيرة البرلس، وكان يتدرب فى صالات الجيم ببلطيم، وعندما أصبح شابا سافر مع أفراد العائلة إلى الكويت للعمل فى المهنة الأساسية وهى الصيد بجانب الاتجاه للجيم.

وكشف بيج رامي بطل اللقب الأشهر والأقوى على مستوى العالم في كمال الأجسام عن الشئ الذى يخشاه ويخاف منه وهو المياه، حيث لديه فوبيا من المياه، ويشعر بدوار خلال تواجده فيها، كما أنه لا يعرف السباحة في البحر، لأن مهنته كانت الصيد من أعلى المركب.

وقال مستر أولمبيا فى تصريحات سابقة له من قبل: "لو شفت المياه بدوخ، رغم انى شغال في المياه طول عمرى، وأنا صياد وعمرى ما عرفت أعوم بسبب مشكلتى مع المياه، والموضوع اتحول لفوبيا".

شارك فى البطولات تدريجيا، وعندما ظهر فى البطولات أطلقوا عليه "بيج" نسبة إلى جسمه الضخم، ليكون لقبه "بيج رامى"، وتٌعد بطولة مستر أولمبيا هي الأهم في مسيرة بيج رامى حيث توج باللقب مرتين على التوالي، عامي 2020 و2021.



بيج رامى زوجته الثانية

في نوفمبر من عام 2021، انتشرت صور تداولها رواد السوشيال ميديا ظهر خلالها البطل العالمى مرتديا بدلة الزفاف وبجواره زوجته وصور أخرى من عقد القران، حيث تم الزفاف في أد فنادق الأسكندرية و قضى شهر العسل في دبى.

ووقتها خرج بيج رامى ووجه نصيحة لمتابعيه، وذلك بعد أن كان محور الأحداث بسبب زواجه الثانى، ونشر بيج رامى، فيديوهات عبر ستورى حسابه على انستجرام، والتى بدأ حديثه فيها بالاستعانة بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: "من حسن إسلام المرء: تركه ما لا يعنيه".

وقال بيج رامى، في فيديو نشره على انستجرام: "نصحيه صغيرة.. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.. احنا ما حدش يعرف ظروف حد ولا حد يقدر يحكم على حد.. ربنا ماخلقناش نحاسب بعض على أي حاجة.. كل واحد يتصرف وربنا يحاسبنا في الاخر ان كان فيه غلط أو مافيش".

وتابع: "الكلام مش موجه لأى موضوع.. بس أنا شايف الناس اليومين دول شاغله نفسها بحاجات لا تعرف تفاصيلها.. وفي الأول والأخر ربنا يسعدكم جميعا.. جمعه طيبه".

وسبق أن صرح الدكتور عبد الله السباعي شقيق البطل بيج رامي، بأن شقيقه بيج رامي تزوج بالفعل، وأقام حفل زفافه بأحد الفنادق بالإسكندرية، مؤكداً لا يوجد ما يمنع زواج شقيقه، وأنه فوجئ بعدد من الاتصالات بهذا الشأن، وأن شقيقه لم يرتكب جرما فإنه تزوج على سنة الله ورسوله وأقام حفل زفافه علناً.