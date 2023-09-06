شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: أنا أهلاوى وأحترم جمهور الزمالك دائما بسبب دعمه لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن مصطفى، نجم الاهلى والزمالك، أن انتماءه للقلعة الحمراء حيث النادى الذى بدأ فيه حياتة الكروية بقطاع الناشئين وحصد العديد من الألقاب المحلية والقارية.

وأوضح حسن مصطفى خلال حواره لليوم السابع قائلا: "أحترم جمهور الزمالك دائما بسبب الدعم الذى وجه لى خلال تواجدى في القلعة البيضاء".

ولعب حسن مصطفى لفريق الاهلى لمدة 7 سنوات منذ 2004 لى موسم 2009 و حصد العديد من اللالقاب المحلية والأفريقية من دورى ممتاز ودورى أبطال أفريقيا ثم ينتقل الى الزمالك عقب أنتهاء تعاقدة مع القلعة الحمراء.

ومن جانب آخر أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري.