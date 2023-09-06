شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يخوض التدريب الأخير فى المغرب قبل انطلاق البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب الجودو آخر تدريباته اليوم في المغرب قبل انطلاق البطول الأفريقية التي تقام في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجارى في مدينة كازابلانكا.

وخاض المنتخب الوطني للجودو معسكرا قويا في إسبانيا استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية بالمغرب.

ومن جانبه أكد مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو، أن المنتخب استعد بشكل جيد ومميز للمشاركة في منافسات البطولة.

قائمة المنتخب المقرر مشاركتها في البطولة وضمت كل من..

عادل حمادة ويسري سامي – وزن 60 كجم

أحمد عبد الرحمن ومحمد عبد الموجود – وزن 66 كجم

عبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني – وزن 81 كجم

علي حازم وعمر الرملي – وزن 90 كجم

أحمد فياض – وزن +100 كجم

نورا سالم – وزن 48 كجم

حنين الطيب – وزن 57 كجم

فاطمة غانم – وزن 63 كجم

آية جاب الله – وزن 78 كجم

فرح شرف – وزن +78 كجم