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لقاءات قوية فى ثانى جولات دورى مرتبط اليد 2004

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الأربعاء ، مواجهات قوية على صعيد الجولة الثانية بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 للموسم المحلى 2023/2024 .

 

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، المعادى مع الأهلى و العبور مع الزهور و سموحة مع الزمالك و الشمس مع الطيران و أصحاب الجبال مع طلائع الجيش و الأوليمبى مع هليوبوليس و الترسانة مع سبورتنج و الجزيرة مع البنك الأهلى . 

 

فيما تقام الجولة الثالثة الأربعاء القادم بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع العبور و المعادى مع سموحة و الزهور مع الشمس و الزمالك مع أصحاب الجياد و الطيران مع الأوليمبى وطلائع الجيش مع الترسانة و هليوبوليس مع الجزيرة و سبورتنج مع البنك الأهلى . 

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين و المرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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