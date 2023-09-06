شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثانى جولات دورى مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الأربعاء ، مواجهات قوية على صعيد الجولة الثانية بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 للموسم المحلى 2023/2024 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، المعادى مع الأهلى و العبور مع الزهور و سموحة مع الزمالك و الشمس مع الطيران و أصحاب الجبال مع طلائع الجيش و الأوليمبى مع هليوبوليس و الترسانة مع سبورتنج و الجزيرة مع البنك الأهلى .

فيما تقام الجولة الثالثة الأربعاء القادم بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع العبور و المعادى مع سموحة و الزهور مع الشمس و الزمالك مع أصحاب الجياد و الطيران مع الأوليمبى وطلائع الجيش مع الترسانة و هليوبوليس مع الجزيرة و سبورتنج مع البنك الأهلى .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين و المرتبط والسيدات وناشئات 2006.