شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أمور تنتظر الحسم في الاجتماع التنفيذي الأول بالإسماعيلى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المكتب التنفيذى للنادى الاسماعيلى أول اجتماعاته اليوم الأربعاء، لتحضير الملفات المزمع مناقشاتها فى اجتماع مجلس إدارة الدراويش المقبل.

ويضم المكتب التنفيذى الدكتور فرج عمران نائب رئيس مجلس إدارة النادى رئيسا والمحاسب مصطفى شله أمين الصندوق نائبا وعضوية كل من الاستاذ أحمد فهيم والاستاذ أحمد عبد الرحمن والدكتور محمد جمال.

3 أمور تنتظر الحسم اليوم

ويناقش المكتب التنفيذي للإسماعيلى 3 أمور لحسم الموقف فيها، يأتي في مقدمتها مناقشة أزمة إيقاف القيد والمبالغ المستحقة على الإسماعيلى من أجل إعادة فتح القيد وإن كان الأمر يتجه لتأجيله لشهر يناير.

كما سيحسم المكتب التنفيذي تشكيل قطاع الناشئين والأكاديميات والبراعم في النادى بعد تولى محمود جابر رئاسة القطاع الذى سيحدد الأسماء وسيتم حسمها أيضا في هذا الاجتماع.

آخر الأمور المطروحة على المكتب التنفيذي هو موقف معسكر الإسماعيلى في الإسكندرية سواء بالتجهيز له أو إلغاء هذا المعسكر والاكتفاء بالمباريات الودية التي خاضها الفريق في الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يخوض الاسماعيلى 3 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، على أن تكون البداية اليوم بمواجهة الجونة، ثم سترة البحرينى فى 11 سبتمبر الجارى، ثم الداخلية فى 12 سبتمبر.

ويهدف إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، من هذه المباراة لزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التى يخوض بها المباريات فى الموسم الجديد.