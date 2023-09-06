شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقيد معاذ وعبد الرحمن بالقائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك قيد الثنائي معاذ علاء وعبد الرحمن نفاد حارسي مرمى فريق 2003 بالقائمة الأفريقية .

وتضم قائمة الزمالك الأن 4 حراس مرمى هم محمد صبحي ومحمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء، بعد رحيل السيد عطية ومحمد نديم ثنائي حراسة الفريق مواليد 2001 في الفترة الأخيرة.

ودخل الزمالك معسكرا مغلقا منذ الإثنين بأحد فنادق مصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.