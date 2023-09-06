شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت سيتى كلوب مستمرة.. رامى صبرى ومسلم يحيان حفلا غنائيا كبيرا بفرع شبين الكوم غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حفلات city Festival لصيف 2023 التى تنظمها مجموعة أندية سيتى كلوب بمختلف محافظات مصر، يشهد نادى سيتي كلوب شبين الكوم غدا الخميس، حفلاً غنائيًا كبيرًا يحيه السوبر ستار رامي صبري والنجم مسلم.







وقبل بدء الحفل تنظم إدارة أندية سيتى كلوب يوما ترفيهيا لأعضاء سيتى كلوب شبين الكوم، يتضمن موسيقى وألعاب ومسابقات وتوزيع الهدايا على الأطفال والفائزين من الأعضاء.

حضور الحفل سيكون مجانيًا لجميع أعضاء أندية سيتى كلوب. ويعتبر حفل رامي صبري ومسلم الذي يستضيفه سيتي كلوب شبين الكوم، ثالث الحفلات التي تنظمها أندية سيتي كلوب المنتشرة بجميع المحافظات هذا الصيف تدريجيًا في مختلف الفروع، وكانت البداية بحفل غنائى ضخم في سيتى كلوب طنطا الجمعة 28 يوليو الماضى ، أحياه المطرب النجم بهاء سلطان بحضور 10 آلاف، قبل أن يستضيف فرع العبور ثاني الحفلات بحضور النجم محمود العسيلي .

وتسعى أندية سيتى كلوب لخروج حفلات City festival بصورة مشرفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لنيل رضا وإعجاب الأعضاء والحاضرين بالتنظيم وفق اجراءات احترازية وأمنية عالية، ما يعكس حرص أندية سيتى كلوب على خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة، واهتمامهم بالأعضاء وأمنهم وسلامتهم بشكل كبير.

وأحيا حفلات سيتي كلوب التي أقيمت في الصيف الماضي كوكبة من ألمع النجوم مثل أحمد سعد ودياب وعمر كمال، في أندية سيتي كلوب طنطا، بنها، شبين الكوم.